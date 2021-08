Fußgänger beschädigt Windschutzscheibe

Weil ein Auto aus seiner Sicht zu schnell fuhr, beschädigte ein Nördlinger Fußgänger die Windschutzscheibe.

Ein 65-jähriger Nördlinger hat am Freitagmittag gegen 13.15 Uhr ein Auto beschädigt sowie dessen Fahrer beleidigt. Laut Polizeiangaben wollte er einen Zebrastreifen in der Deininger Straße überqueren. Ein 37-jähriger Nördlingen fuhr mit seinem Auto an den Zebrastreifen.

Dem Älteren war die Anfahrt des Autos den Angaben zufolge zu schnell und er schlug mit der Hand gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs, wodurch diese beschädigt wurde. Im Anschluss soll er zudem den Autofahrer beleidigt haben. Der 65-Jährige wird nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung angezeigt. (pm)

