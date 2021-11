Fußgängerin auf Nördlinger Parkplatz übersehen

Die 60-jährige Fußgängerin fiel zu Boden und zog sich Prellungen zu.

Eine 77-Jährige hat in Nördlingen am Donnerstag eine Fußgängerin übersehen und diese mit dem Auto touchiert. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall auf dem Verbraucherparkplatz in der Raiffeisenstraße. Die 60-jährige Fußgängerin fiel daraufhin zu Boden und zog sich Prellungen an der linken Körperseite und Hautabschürfungen zu, die ärztlich versorgt werden mussten. (pm)