Gärprozess führt zu Brand

In Nördlingen brennen am frühen Sonntagmorgen eine Hecke und zwei Mülltonnen. Ursache soll ein Gärprozess sein.

In der Nördlinger Caspar-Kantz-Straße ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr zu einem Brand einer Hecke und zweier Mülltonnen gekommen. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen gelöscht. Verursacht wurde dieser laut Feuerwehr vermutlich durch eine Selbstentzündung aufgrund des Gärprozesses in der Biotonne, in welcher sich frischer Hecken- und Grasschnitt befand. Die Biotonne fing Feuer, welches sich über die Restmülltonne, den Komposthaufen und schließlich auf die Gartenhecke ausbreitete. Beide Tonnen wurden durch den Brand komplett zerstört. Insgesamt entstand den Angaben zufolge ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. (pm)

