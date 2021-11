Gast lenkt Bedienung ab und stiehlt Geldbeutel

Der Mann soll immer neue Wünsche geäußert haben und trat plötzlich hinter die Bar.

In einer Nördlinger Gaststätte ist am Freitag, 5. November, im Zeitraum von 17.45 bis 18 Uhr eine Mitarbeiterin bestohlen worden. Den Angaben zufolge kam ein Gast in die Gaststätte und wollte dort Mineralwasser kaufen. Anschließend soll er die Bedienung abgelenkt haben, indem er stets neue Wünsche äußerte und plötzlich hinter die Bar trat. Als der Gast die Kneipe verlassen hatte, stellte die Bedienung das Fehlen ihres Bedienungsgeldbeutels fest. (pm)