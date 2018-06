vor 34 Min.

Nördlingen: Glas geworfen und zwei Personen verletzt

Wie die Polizei jetzt mitteilt, sind am vergangenen Samstag zwei Personen im Weinzelt auf der Nördlinger Mess‘ zu Schaden gekommen.

Durch ein geworfenes Glas im Weinzelt auf der Nördlinger Mess’ sind zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei jetzt mitteilt, fand der Vorfall bereits am vergangenen Samstag statt. Das Glas war am Körper einer 28-Jährigen abgeprallt und traf ihren Nachbarn am Kopf. Die Frau zog sich eine Schnittverletzung am Handgelenk zu, während der 22-Jährige zwei Platzwunden am Kopf erlitt. Im Krankenhaus mussten die beiden Verletzten genäht werden. Über den Täter sind der Polizei Hinweise bekannt. (pm)

