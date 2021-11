Nördlingen

13.11.2021

Green-Light Red-Light Party im Nördlinger JUZE

Plus Nach fast zwei Jahren wird wieder im Nördlinger Jugendzentrum gefeiert. Es ist an der Zeit, sagt ein JUZE-Vorstandsmitglied – für die Jugendlichen, aber auch für den Verein.

Von Lisa Gilz

Einmal zurückspulen in das Jahr 2020. Es ist Anfang Februar, als gerade der erste Coronafall in Deutschland bekannt wird. Die Vorstellung von einer Pandemie war noch sehr weit weg. In den Clubs wurde weiter gefeiert, Veranstaltungen fanden statt, die Menschen trafen sich. Im Jugendzentrum in Nördlingen wurde noch die Elektroparty gefeiert. Fast zwei Jahre später kann der JUZE-Verein das erste Mal wieder eine Party veranstalten. Dabei konzentrieren sich die Veranstalter besonders auf die 16- und 17-Jährigen. Denn die kommen trotz der Wiedereröffnung der Clubs und Diskotheken auf kaum ein öffentliche Party in der Region.

