Halbseitige Sperrung der St 2212 zwischen Nördlingen und Reimlingen

Die Staatsstraße 2212 zwischen Nördlingen und Reimlingen wird in einem Bereich halbseitig gesperrt. Bis wann die Sperrung dauern soll.

Im Ries gibt es bald eine neue Straßensperrung. Ab Dienstag, 25. Mai, bis einschließlich Dienstag, 1. Juni, ist die Staatsstraße 2212/Oskar-Mayer-Straße zwischen Nördlingen und Reimlingen im Bereich des Sonderpädagogischen Förderzentrums Sankt-Georg-Schule Nördlingen für Reparaturarbeiten halbseitig gesperrt, wie das Staatliche Bauamt Augsburg in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Eine temporäre Lichtsignalanlage zur Verkehrsregelung werde eingerichtet.

Auf Höhe des Sonderpädagogischen Förderzentrums Sankt-Georg-Schule Nördlingen werde auf der Oskar-Mayer-Straße die Fahrspur Richtung stadteinwärts ausgebessert. Hierbei wird laut Mitteilung der rechte Fahrbahnrand auf circa 1,5 Meter Breite und 400 Meter Länge bearbeitet. Infolgedessen verbessere sich die Sicherheit und Fahrqualität und gleichzeitig werde der Unterhaltungsaufwand gesenkt.

Bauarbeiten an der St 2212 zwischen Nördlingen und Reimlingen: Ein Fahrstreifen steht zur Verfügung

Für diese Reparatur ist es notwendig die Straße einzuengen, so dass im Baubereich nur noch ein Fahrstreifen für den Verkehr zu Verfügung steht. In diesem Abschnitt wird eine mobile Ampelanlage errichtet, um den Verkehr abwechselnd an der Arbeitsstelle vorbei zu leiten. Beide Fahrtrichtungen seien somit für den Verkehr weiterhin passierbar.

Der Zeitraum der Bauarbeiten von 25. Mai bis 1. Juni 2021 sei bewusst auf die Pfingstferien gelegt worden, da die Bushaltestelle St. Georg Schule in dieser Zeit nicht für Schulbusse genutzt wird.

Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die auftretenden Beeinträchtigungen. (pm)

