Nördlingen

Hallenbad: Stadt Nördlingen muss tiefer in die Tasche greifen

Plus Brutto kosten Bad und Sauna im Sportpark nach derzeitigem Stand 26,42 Millionen Euro. Die Architekten nahmen auch Änderungen an den ursprünglichen Plänen vor.

Von Martina Bachmann

Die Stadt Nördlingen wird für das neue Hallenbad im Sportpark mehr Geld ausgeben müssen, als in der Finanzplanung veranschlagt ist. Das wurde in der Sitzung des Stadtrats am Donnerstagabend deutlich. Kämmerer Bernhard Kugler sagte im Klösterle, dass der Eigenanteil der Stadt derzeit bei rund 16,5 Millionen Euro liege – das seien circa 3,2 Millionen Euro mehr als zuvor geplant. Insgesamt sollen Bad und Sauna zusammen nach aktuellem Stand 26,42 Millionen Euro brutto kosten. Oberbürgermeister David Wittner sagte: „Dass muss jetzt die Obergrenze sein, an die sich die Planer halten müssen.“

