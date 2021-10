Handy geklaut und in Kanalschacht geworfen

Ein Unbekannter stiehlt das Mobiltelefon in einer Disko. Die Polizei sucht Zeugen.

In einer Diskothek in Nördlingen ist am Sonntag gegen 2.15 Uhr ein hochwertiges Mobiltelefon gestohlen worden. Das Gerät war kurz unbeabsichtigt abgelegen worden. Das Telefon konnte später lokalisiert und in einem Kanalschacht in Pflaumloch aufgefunden werden, so die Polizei.

Leider war das Handy im Wert von mehr als 1000 Euro völlig zerstört. Hinweise, insbesondere in Bezug auf verdächtige Beobachtungen im Bereich Pflaumloch, nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (rn)