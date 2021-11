Handy und Bargeld aus Physiopraxis gestohlen

Ein Handy und 400 Euro sind aus einer Praxis in Nördlingen gestohlen worden.

Ein Diebstahl hat sich am Dienstag in Nördlingen ereignet. Zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr stahl eine unbekannte Person ein Mobiltelefon und circa 400 Euro Bargeld aus einer Praxis für Physiotherapie. Das Telefon und die Geldmappe lagen laut Polizeibericht in einem Therapieraum auf einem Schreibtisch. Der Wert des entwendeten Telefons beträgt etwa 150 Euro. (pm)