Heftiges Unwetter: Feuerwehr Nördlingen im Einsatz

Über Nördlingen ist am Montagabend ein heftiges Gewitter niedergegangen. Tiefgaragen mussten ausgepumpt werden.

Über Nördlingen ist am Montagabend ein heftiges Unwetter mit sehr viel Regen niedergegangen.Wie Oberbürgermeister David Wittner auf Anfrage mitteilte, musste die Freiwillige Feuerwehr der Großen Kreisstadt unter anderem den Keller des Hotels Klösterle auspumpen. Auch in der Vorderen Gerbergasse stand das Wasser in der Straße, wie ein Sprecher der Polizei Nördlingen sagte. Die Beamten mussten bis 19.30 Uhr allerdings zu keinen Einsätzen fahren.

Das Wasser schoss den Riegelberg in Holheim hinunter

In Holheim schoss das Wasser vom Riegelberg in der Straße Beim Bügele herunter. Ortssprecher Rudolf Weber sagte unserer Zeitung am Telefon, dass die Freiwillige Feuerwehr Holheim nicht ausrücken musste. Ihm sei auch nicht bekannt, dass Keller vollgelaufen seien: „Innerhalb kurzer Zeit hat es 38 Liter geregnet.“ Fast doppelt so viel waren es im Wemdinger Viertel in Nördlingen, wo ein Anwohner nach dem gut 90-minütigen Gewitter annähernd 70 Liter Niederschlag pro Quadratmeter an seinem Regenmesser feststellte.

70 Liter Niederschlag/Quadratmeter stellte ein Bewohner des Wemdinger Viertels nach dem gut 90-minütigen Gewitter an seinem Regenmesser fest. Foto: Robert Milde

In Oettingen war es trocken

In Oettingen war es bis 20 Uhr trocken, wie der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, Daniel Härtle, sagte: „Es ist zugezogen, aber bis jetzt haben wir keinen Tropfen Regen.“

Die Unwetterzentrale warnte mit Stufe rot vor Gewitter, Starkregen und lokalen Überflutungen mit Hagel und Sturmböen bis zum frühen Abend.

