Herbert Krause dokumentiert den alten Nördlinger Friedhof

Weil immer mehr Gräber aufgelöst werden, will die Stadt die historischen Daten erhalten. Ein Projekt mit dem Nördlinger Herbert Krause ist nun vollendet.

Immer mehr Gräber werden aufgelöst und die Bestattungsformen verändern sich hin zu Urnen, Baumgräbern oder anonymen Bestattungen. Auch wollen viele Menschen ihren Nachkommen keine Arbeit auferlegen und bevorzugen deshalb eine "pflegeleichte" Bestattung. Mit den alten Gräbern verschwindet auch ein Stück Kulturgut auf den Friedhöfen. An diesem Problem arbeitet Wilfried Sponsel mit dem Historischen Verein für Nördlingen und das Ries schon seit Langem. Ist ein Grab erst einmal aufgelöst, geraten auch die Personen, die dort liegen, in Vergessenheit. Damit wenigstens die historischen Daten erhalten bleiben, dachte er schon früh über die Dokumentation des Friedhofs auf dem Emmeramsberg in Wort und Bild als Projekt nach. Mit dem Nördlinger Herbert Krause bekam er 2009 einen ausdauernden, langjährigen Projektpartner, dessen Arbeit nun vollendet ist.

Herbert und Ingrid Krause arbeiteten sich durch die Friedhofsreihen

Herbert Krause und seine Frau Ingrid arbeiteten sich über viele Jahre systematisch mit Klemmbrett und Fotoapparat durch die Friedhofsreihen. Über viele Monate hinweg suchten sie einen guten Sonnenstand, um die Inschriften gut zu erkennen, reinigten Grabsteine, befreiten sie von wildem Pflanzenwuchs. Das Ergebnis ist eine riesengroße Datei mit über 3800 Datensätzen und Namen von A bis Z. Die Sterbedaten beginnen bereits kurz vor 1800 und werden bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts immer dichter, darunter so prominente Namen wie Friedrich Wilhelm von Hofen, gestorben 1838, oder Johann Michael Voltz, gestorben 1858. Die Datei mit dem Ergebnis dieser Arbeit formte Michael Eßmann Ende vergangenen Jahres um und übermittelte die Daten zur Veröffentlichung an den Bayerischen Landesverein für Familienkunde (BLF) für deren seit 2005 laufendes Online-Friedhofsprojekt.

Archivierung des Nördlinger Friedhofs: Dateien sind für alle einsehbar

Dank der Bemühungen von Herbert und Ingrid Krause ist das Aussehen der Grabsteine nun dokumentiert und damit ein Stück Friedhofskultur festgehalten. Die Daten auf den Grabsteinen sind vor allem interessant für Familien- und Heimatforscher. Als bereits öffentlich zugängliche Informationen fallen die Geburts- und Sterbedaten der Grabsteine nicht unter den Datenschutz und können deshalb frei verwendet werden. Sie stehen jetzt jedermann unter www.blf-friedhofsprojekt.de für Online-Recherchen zur Verfügung. Die zu den Daten gehörigen Grabstein-Fotos sind ebenfalls beim BLF archiviert, jedoch nur exklusiv für Vereinsmitglieder zugänglich. (AZ)