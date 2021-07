Herrengasse in Nördlingen ab Montag gesperrt

Die Herrengasse in der Nördlinger Altstadt bekommt weitere Leuchten. Deshalb wird sie für mehrere Wochen gesperrt.

In der Nördlinger Herrengasse werden mehrere Mastleuchten aufgestellt. So soll die Beleuchtung in der Straße verbessert werden. Deshalb wird sie von Montag, 5. Juli, bis längstens 20. August zwischen der Baldinger Straße und der Farbgasse vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Verkehr wird über An der Baldinger Mauer, die Ankergasse und Farbgasse umgeleitet.

Bauarbeiten dauern insgesamt bis September

Die Anwohner wurden bereits über die Maßnahme informiert. Wenn der erste Bauabschnitt abgeschlossen ist, wird in einem zweiten eine Sperrung der Herrengasse ab der Farbgasse bis zum Weinmarkt erfolgen müssen. Fertig sein soll die Maßnahme im September.