Nördlingen: Heuer bleibt die Bühne in der Alten Bastei leer

Plus Das Virus trifft die Kulturschaffenden im Ries hart. Die Programme der Freilichtbühne Nördlingen und die Rieser Kulturtage wurden abgesagt. Wie es jetzt für die Vereine weitergeht - und wann die Zuschauer wieder in der Alten Bastei Platz nehmen können.

Eigentlich sollte im Juni Pippi Langstrumpf über die Freilichtbühne der Alten Bastei hüpfen. Und eigentlich hatten die Laienschauspieler des Vereins „Alt Nördlingen“ auch bereits damit begonnen, ungarisch zu lernen. Denn neben Astrid Lindgrens Klassiker wollte man in diesem Sommer auch „Piroschka“, eine launige Komödie nach dem Roman von Hugo Hartung, inszenieren. Daraus wird nun nichts. Das Coronavirus fordert drastische Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Und es macht auch nicht vor Theaterbühnen und Konzertsälen Halt.

Loch in den Kassen

Neben den Aufführungen des Theatervereins bricht für die Menschen im Ries in diesem Jahr noch eine weitere kulturelle Säule weg: Die Rieser Kulturtage, die eigentlich im Zeitraum vom 24. April bis 24. Mai zum bereits 23. Mal hätten stattfinden sollen, wurden nun gänzlich abgesagt. Ein „überfälliger und richtiger Schritt“, wie Vereinsvorsitzender Gerhard Beck unserer Zeitung sagt. Man wolle damit die Unsicherheiten beenden und Klarheit schaffen. Beck sagt: „Aber eigentlich hat niemand noch ernsthaft daran geglaubt, dass die Kulturtage stattfinden.“

Die coronabedingten Einschränkungen kommen niemandem gelegen, den ehrenamtlich geführten und auf zahlkräftiges Publikum angewiesenen Kulturvereinen aber reißt das Virus ein riesiges Loch in die Kassen. Gerhard Beck sagt: „Das Hauptproblem sind die Programmhefte.“ Rund 60000 Stück habe man im Vorfeld produziert. Allein deren Druck und Verteilung habe 35000 Euro gekostet, wie Beck betont. Geld, das der Verein größtenteils aus eigener Tasche bezahlt habe. „Die Hefte wandern jetzt in die Tonne.“ Der Vorstandsvorsitzende glaubt trotz dieses finanziellen Fehlschlags fest daran, dass der Verein auch in Zukunft fortbestehen kann. „Es muss ja irgendwie weitergehen.“

Die Prioritäten haben sich gewandelt, darüber sind sich beide Vereinsvorsitzende einig. „Jetzt steht das Thema Gesundheit über allem anderen“, sagt Axel Schönmüller, erster Vorsitzender des Vereins Alt Nördlingen in einer Pressemitteilung. Man sei sich seiner Verantwortung bewusst – für seine Mitglieder, seine Besucher, seine Mitmenschen und für Nördlingen.

Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg

Wie aber geht es nun weiter? „Niemand kann aktuell seriös sagen, wann wir wieder behutsam in die Normalität eintreten können“, sagt Schönmüller. Der Vorstand des Theatervereins hat deshalb beschlossen, die Spielzeit um ein Jahr auf 2021 zu verschieben. Seit 1949 ist dies, sieht man vom Zweiten Weltkrieg ab, das erste Mal in der Geschichte des 1924 gegründeten Vereins, dass keine Stücke auf die Bühne gebracht werden.

Indes herrscht bei den Veranstaltern der Rieser Kulturtage noch Ungewissheit über das weitere Vorgehen. „Es gibt da unterschiedliche Meinungen“, sagt Vorsitzender Beck. Sicher sei nur, dass es aufgrund der unsicheren Lage im Herbst kein Nachholen von Einzelveranstaltungen – zumindest nicht im Rahmen der Rieser Kulturtage – geben wird. Ob im Frühjahr 2021 mit einem verkürzten Programm der Veranstaltungsreihe gerechnet werden kann, darüber wird der Verein erst im Laufe der nächsten Monate entscheiden.

Mit 200 Veranstaltungen und insgesamt jeweils 100000 Besuchern gelten die Rieser Kulturtage seit nunmehr 45 Jahren als wichtiger Kulturträger im Ries. Der ehrenamtliche Förderverein finanziert sich dabei hauptsächlich durch Spendengelder.

Der Theaterverein „Alt Nördlingen“ feiert in diesem Jahr 95. Geburtstag. Der Vorstand hofft, diesen im September mit kleinen Inszenierungen feiern zu können.

