Nördlingen: Heuer gibt es keinen Tag der offenen Gartentür

Es ist die erste Absage in der 20-jährigen Geschichte der Aktion. Ob eine Neuauflage im kommenden Jahr geplant ist.

In knapp drei Wochen, am Sonntag, 28. Juni, sollte im Regierungsbezirk Schwaben der Tag der offenen Gartentür stattfinden. Angesichts der geltenden Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie und der Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung, wonach Großveranstaltungen bis einschließlich 31. August in Bayern nicht stattfinden können, sehen sich das Gartenbauzentrum Bayern Süd-West am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg, der schwäbische Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege mit seinen Kreis- und Ortsvereinen und die schwäbischen Kreisfachberater an den Landratsämtern mit Blick auf die Gesundheit von Teilnehmern und Besuchern gezwungen, diese Veranstaltung abzusagen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Erste Absage in über 20-jähriger Geschichte

Es sei die erste Absage in der über 20-jährigen Geschichte dieser erfolgreichen Aktion, die garteninteressierte Besucher und Gartenbesitzer seit dem Jahr 2000 Jahr um Jahr zum Erfahrungsaustausch zusammenführt.

Die Veranstalter hoffen, mit dem Tag der offenen Gartentür im kommenden Jahr am Sonntag, 27. Juni, in Schwaben an die Erfolge der vergangenen Jahre anzuknüpfen. Interessierte Gartenfreunde sollten sich diesen Termin bereits heute im Kalender für das Jahr 2021 notieren. PM

