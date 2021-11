Nördlingen

11:50 Uhr

Heulager, Schlafplatz, Kirche: Sankt Salvator wird 600 Jahre alt

Die katholische Kirche Sankt Salvator in Nördlingen wurde am 19. November 1422 geweiht. Die entsprechende Urkunde befinde sich im Pfarrarchiv, sagt Stadtpfarrer Benjamin Beck.

Plus 2022 sei es 600 Jahre her, dass Sankt Salvator geweiht wurde, sagt Nördlingens katholischer Stadtpfarrer Benjamin Beck. Das Festjahr startet bereits am Sonntag. Nicht nur seine Geschichte macht das Gotteshaus so besonders.

Von Martina Bachmann

Welch bewegte Geschichte die St.-Salvator-Kirche in Nördlingen doch hinter sich hat. Wobei in fast 600 Jahren eben auch so einiges geschehen kann. Das Gotteshaus war schon eine Klosterkirche, eine evangelische Kirche, ja sogar ein Heulager. Österreichische Soldaten sollen 1805 gar die Kanzel und die Empore verheizt haben. 2022 jährt sich die Weihe von Sankt Salvator und die Pfarrgemeinde hat sich ein großes Programm für das Festjahr überlegt.

