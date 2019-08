Nördlingen: Hilfe für Schwangere in Not

Plus Beratung Im Kreis Dillingen wurde im Juli ein Säugling auf einer Wiese gefunden. Wenn schwangere Frauen verzweifelt sind, kann Gundi Ott-Bauer von Donum Vitae helfen.

Nördlingen Gerade mal 30 Kilometer trennen Nördlingen und den kleinen Ort Unterglauheim im Landkreis Dillingen. Dort hat sich im Juli etwas ereignet, was die Menschen in der ganzen Region berührt hat: Ein Mann geht mit seinen Pudeln Gassi, als er plötzlich ein Weinen, ein Wimmern von einer nahen Wiese her hört. Er geht ein paar Schritte ins Gras – und sieht dort ein Baby auf dem Boden liegen, ohne Windeln, ohne Tuch, völlig nackt. Das Neugeborene, gerade mal wenige Stunden alt, wurde von seiner Mutter dort zurückgelassen.

Die 31-Jährige, deren geistige Leistungsfähigkeit offenbar eingeschränkt ist und die von der Lebenshilfe betreut wird, sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Ihr wird versuchter Totschlag, gefährliche Körperverletzung und Aussetzung vorgeworfen.

So wie andere erfährt auch Sozialpädagogin Gundi Ott-Bauer in unserer Zeitung von dem ausgesetzten Baby. Einer ihrer ersten Gedanken: „Wie furchtbar muss es für eine Frau sein, ihr Kind alleine auf die Welt zu bringen.“ Die genauen Umstände kennt Ott-Bauer nicht. Doch sie hat in ihrem Beruf immer wieder mit Frauen zu tun, die verzweifelt sind, eben weil sie ein Kind erwarten. Die Sozialpädagogin arbeitet bei der Außenstelle Nördlingen des Vereins Donum Vitae, einer staatlich anerkannten Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen. Zu ihr kommen Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch in Erwägung ziehen. Und solche, bei denen es dafür schon zu spät ist. Vielleicht, weil einfach nicht sein durfte, was eben ist – dass ein Kind im Bauch der Mutter heranwächst.

Ott-Bauer macht Beratungen für Schwangere

Gundi Ott-Bauer berät diese Frauen kostenlos, sie müssen ihr nicht den richtigen Namen nennen. Sie können alleine kommen oder mit ihrem Partner. Oder der Mann kann sich an die Sozialpädagogin wenden. Ott-Bauer versucht, Lösungen anzubieten. Viele Schwangere, so berichtet sie, denken, dass ein Kind finanziell nicht stemmbar sei. Die Sozialpädagogin informiert über Hilfsmöglichkeiten, beispielsweise Mutter-Kind-Einrichtungen. Sie begleitet schwierige Gespräche, etwa das mit den Eltern, die von einer schwangeren, nicht-verheirateten Tochter alles andere als begeistert sind.

Ist die Schwangerschaft fortgeschritten und dennoch keine Lösung in Sicht, wie Mutter und Kind zusammenbleiben können – auch dann müsse eine Frau ihr Kind nicht ohne medizinische Hilfe auf die Welt bringen, sagt Gundi Ott-Bauer. Sie hat in den vergangenen Jahren bereits zwei anonyme Geburten begleitet. Dabei kennt sie zwar die Geschichte der Frauen, deren Namen aber nicht. Stattdessen werde ein Pseudonym verwendet.

Die Sozialpädagogin begleitet die Schwangeren auch mal ins Krankenhaus

Gundi Ott-Bauer bespricht mit den Schwangeren das Adoptionsverfahren, begleitet sie auch mal in ein Krankenhaus – und bringt sie zur Not in den letzten Wochen an einem anderen Ort unter, damit niemand etwas von der Schwangerschaft mitbekommt. Oft sei es die Angst vor dem Vater des Kindes, die die Mütter in diese Situation bringe, sagt die Sozialpädagogin – denn der bleibe im Leben der Frauen, wenn sie das gemeinsame Kind behielten.

Bei einer anonymen Geburt hat der Bub oder das Mädchen eigentlich keine Chance, einmal herauszufinden, wer die eigene Mutter ist. Bei einer vertraulichen Geburt dagegen schon. In diesem Fall schreibt Gundi Ott-Bauer den richtigen Namen der Frau auf und steckt ihn in einen Umschlag. Der wiederum wird versiegelt im Bundesamt für zivilgesellschaftliche Angelegenheiten aufbewahrt, bis das Kind 16 Jahre alt ist. „Dann hat es die Möglichkeit, die Identität der Mutter zu erfahren.“ (mit ands)