Historische Grabsteine auf dem Friedhof Nördlingen bekommen neuen Nutzen

Plus Für eine neue Form der Urnenbestattung werden auf dem Nördlinger Friedhof Grabsteine benutzt, die denkmalgeschützt und ohne Besitzer sind.

Der Emmeramsberg, auf dem der Nördlinger Friedhof liegt, wurde einmal Totenberg genannt. Seit dem frühen Mittelalter werden dort Menschen begraben. Die ältesten erhaltenen Steine gingen auf das späte 18. Jahrhundert zurück, sagt Stadtarchivar Dr. Wilfried Sponsel. Er nennt den Nördlinger Friedhof ein Refugium. Ein Ort, an dem Menschen Zuflucht finden und ungestört sind. Ein Refugium für die Toten, aber auch für die Lebenden.