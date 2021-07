Hochwasserwarnung ignoriert

Ein Autofahrer ignorierte eine Straßensperrung. Dies hatte fatale Folgen.

Da er ein Hinweisschild ignorierte, hat ein Mann einen Totalschaden an seinem Auto sowie eine Gewässerverunreinigung verursacht. Am Samstag, gegen 9.30 Uhr, fuhr ein 54-Jähriger aus Baden-Württemberg die Ortsverbindung Löpsingen in Richtung Deiningen. Diese ist momentan wegen Hochwassers gesperrt. Der Mann wollte mit seinem Auto trotz der Sperrung durch das Hochwasser fahren, woraufhin er er mit dem Fahrzeug im Wasser stecken blieb. Dieses musste aus dem Wasser gezogen werden.

Es entstand ein Totalschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Aus dem Motor traten zudem mindestens drei Liter Öl aus, welche ins Wasser liefen. Im Anschluss wurden Wasserproben entnommen. Das Öl konnte jedoch nicht gebunden werden. Der Mann wird nun auch wegen Gewässerverunreinigung angezeigt. Die Polizei bittet dringend darum, die Sperrzeichen wegen Hochwassers zu beachten. (pm)

