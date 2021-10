Im Geopark Ries eröffnet erste Kinder-Erlebnisstation

Plus Um den Rieskrater nicht nur für Wissenschaftler interessant zu machen, wurde nun das erste Geotop kinderfreundlicher gestaltet. Was es mit "Suevitchen" und "Riesitchen" auf sich hat.

Wenn nicht eine Bohrung aus dem Rieskrater neue Daten zur Marsforschung beiträgt oder sich Astronauten im Ries auf ihre Einsätze im Weltall vorbereiten, dann ist der Geopark vor allem ein Ausflugsziel für Familien. Um Kindern die Entstehung des Rieskraters näher zu bringen und die wissenschaftlichen Hintergründe des Geoparks auch familienfreundlich zu vermitteln, eröffnete der Geopark Ries seine erste Kinder-Erlebnisstation. Dabei wurden zwei steinerne Maskottchen vorgestellt, die in Zukunft überall im Geopark Ries zu finden sein sollen. Mit dem neuen Angebot arbeitet der Verein weiter auf den UNESCO-Titel hin.