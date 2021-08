Hollywood-Star Jean-Claude Van Damme stürzt sich ins Nördlinger Nachtleben

Plus Schauspieler Jean-Claude Van Damme war erneut in Nördlingen zu Gast. Vor zweieinhalb Jahren war er schon einmal da.

Nördlingen nennt sich zwar mitunter die Metropole des Rieses, für großstädtisches Ambiente oder gar ein ausschweifendes Nachtleben ist es freilich nicht unbedingt bekannt. Nur gelegentlich blitzt ein bisschen Glamour zwischen den mittelalterlichen Gebäuden auf, meistens im kleinen Kreis und unerkannt, manchmal aber auch mit ziemlichem Trubel. Am Wochenende kam sogar ein Hollywood-Star zu einem Kurzbesuch: Jean-Claude Van Damme. Was hat er im Ries gemacht?