Nördlingen/Holzminden

vor 16 Min.

Symrise wird Mitglied im Dax

Das Unternehmen Symrise, das auch eine Niederlassung in Nördlingen hat, wurde in den Deutschen Aktien-Index aufgenommen.

Plus Das Unternehmen mit Nördlinger Niederlassung schafft es bei der Aufstockung in das deutsche Börsenoberhaus. So hat sich Symrise in den vergangenen Jahren entwickelt.

Vor rund einem Jahr hatte es noch nicht geklappt: Das Holzmindener Unternehmen Symrise musste dem Essenslieferanten Delivery Hero den Vortritt im Deutschen Aktien-Index lassen. Das Berliner Unternehmen kam für Wirecard in den DAX. Doch nun ist der Aufstieg vollbracht: Die Firma mit Niederlassung in Nördlingen hat es in den bedeutendsten deutschen Aktienindex geschafft. Was sagt man beim Betrieb dazu?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen