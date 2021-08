Nördlingen/Holzminden

Tarifstreit mit Symrise: Warum die Verhandlungen geplatzt sind

Am Donnerstag verteilte die Industriegewerkschaft IG BCE Flyer vor dem Symrise-Werk in Nördlingen. Dort wurde auch auf die Kundgebung in Holzminden hingewiesen. Am Sitz des Stammwerks haben am Samstag rund 500 Symrise-Beschäftigte demonstriert.

Plus Die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie und Symrise sind geplatzt. Am Wochenende haben rund 500 Menschen in Holzminden demonstriert.

Von Verena Mörzl

Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie fordert bessere Arbeitsbedingungen beim Aroma- und Dufthersteller Symrise in Holzminden. Nach geplatzten Verhandlungen hat es am Samstag eine Kundgebung in Holzminden gegeben, dort befindet sich der Stammsitz des Unternehmens. In Nördlingen hat die Gewerkschaft am Donnerstag mit einer Flyeraktion auf die festgefahrene Situation hingewiesen. Symrise selbst wehrt sich und sagt, die Gewerkschaft verbreite falsche Informationen.

