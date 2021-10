Hundebesitzer wird bei Spaziergang beleidigt

Ein Mann geht in Nördlingen mit seinem Hund spazieren. Ein zunächst herrenloser Hund springt das Tier an, dann kommt der Besitzer dazu.

Ein Mann ist am Mittwochabend in Nördlingen beleidigt worden. Gegen 22.30 Uhr ging ein 34-Jähriger mit seinem Hund am Markplatz spazieren. Dabei kam ihnen ein etwa 75 Zentimeter großer schwarzer Hund, zunächst ohne Herrchen, entgegen. Der Mann nahm seinen Hund daraufhin auf den Arm, da er von dem anderen Hund immer wieder angesprungen wurde, wie die Polizei schildert.

Als der Hundebesitzer des schwarzen Hundes dazu kam, sei dieser aggressiv geworden und habe den 34-Jährigen beleidigt. Die Polizei bittet um Hinweise zu diesem Mann, der wie folgt beschrieben wurde: Etwa 50 bis 60 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß, schlank, dunkle, graumelierte kurze Haare.

Er trug einen dunkel karierten, gesteppten, dünnen Mantel und eine blaue Jeans. Hinweise nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)