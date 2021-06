Im Auto riecht es nach Marihuana

Die Polizei Nördlingen kontrolliert den Wagen eines 28-Jährigen. In dem riecht es auffällig - am Ende durchsuchen die Beamten nicht nur das Auto, sondern auch die Wohnung des Mannes.

Im Auto eines Mannes hat es in der Nacht zum Dienstag auffällig nach Marihuana gerochen. Die Polizei stoppte den 28-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle um 0.30 Uhr in der Hofer Straße in Nördlingen. Wie die Beamten berichten, stellten sie bei dem Autofahrer Anzeichen für einen Drogenkonsum fest.

Drogentest bestätigt den Verdacht

Ein Drogenschnelltest vor Ort bestätigte den Verdacht. Da es im Pkw auffällig nach Marihuana roch, wurde der Wagen vor Ort und auch anschließend die Wohnung des Mannes durchsucht. Dabei fanden die Beamten geringe Mengen von Marihuana und typische Rauschgiftutensilien. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige und muss mit einem Fahrverbot rechnen. (pm)