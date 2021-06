Im Kreisel Verkehrszeichen überfahren

Ein Unbekannter demoliert ein Verkehrszeichen in Nördlingen und fährt einfach weiter.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Mittwoch ein Verkehrszeichen in einem Kreisverkehr überfahren. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Passant gegen 3.30 Uhr, wie der Pkw-Fahrer in Nördlingen von der Bügermeister-Reiger-Straße kommend in Richtung Lerchenstraße fuhr.

Diverse Fahrzeugteile an der Unfallstelle

Im Kreisel überfuhr er das Verkehrszeichen, das dadurch beschädigt wurde. Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Da an der Unfallstelle ausgelaufenen Betriebsstoffe und diverse Fahrzeugteile festgestellt wurden, ist der Pkw wahrscheinlich nicht unerheblich beschädigt. Die Polizei Nördlingen bittet um weitere Hinweise unter Telefon 09081/29560. (pm)

