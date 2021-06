Im Nördlinger Stadtmuseum geht es dieses Jahr um Tiere und Geschichte

Plus Im Nördlinger Stadtmuseum gibt es dieses Jahr eine besondere Ausstellung. Sie trägt den Titel: „Hund-Katze-Sau … Ein tierischer Parcours durch Nördlingens Geschichte“.

Ein plakatives Sommerprogramm für die ganze Familie hat Museumsleiterin Andrea Kugler dieses Jahr im Nördlinger Stadtmuseum zusammengestellt. Unter dem Titel „Hund-Katze-Sau … Ein tierischer Parcours durch Nördlingens Geschichte“ gibt es im ehemaligen Heilig-Geist-Spital die früher überall präsenten, mehr oder weniger geliebten „Haustiere“ zu sehen. Der Clou: Es ist ein abwechslungsreiches Programm zum Mitmachen für Groß und Klein. Ideal für einen Besuch mit der ganzen Familie, auch und gerade, wenn es draußen heiß sein sollte.