Im Sommer hätte es genügend Impftermine gegeben

Zum Bericht über Warteschlangen im Nördlinger Impfzentrum und den Leserbriefen dazu

Die Leserbrief-Schreiber beschweren sich über die Missstände bei dem Sonderimpftermin in Nördlingen. Es mag sein, dass die von ihnen beschriebenen "Zustände" an dem Tag zutreffend waren. Aber - und diese Frage müssen sie sich gefallen lassen - warum haben sie sich nicht schon längst impfen lassen? Zu Zeiten, als ständig in der Zeitung stand, dass genügend Impfstoff vorhanden sei, aber die Zahl der Impfwilligen rapide zurückgehe? Zu Zeiten als klar wurde, dass "mangels Impfwilliger" das Impfzentrum schließen wird? Sie hätten "damals" sehr schnell einen Termin und eine Impfung ohne lange Wartezeit erhalten.

Aber es ist natürlich einfacher, eigene Versäumnisse auf andere abzuwälzen. Nur noch zur Info: Ich bin weder Politiker, noch arbeite ich bei den kritisierten Institutionen - ich bin nur jemand, den der "Missstand der ständigen Schuldverschiebung auf andere" aufregt.