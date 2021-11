Nördlingen

Impfzentrum Nördlingen startet mit Anmeldungen für Termine

Schlangestehen wird es am Nördlinger Impfzentrum ab Montag vorerst nicht mehr geben. Die Impf-Anmeldungen sollen wieder via Internet erfolgen. Das Portal wird laut BRK allerdings erst in den kommenden Tagen für Nördlingen freigeschaltet.

Plus Ab Montag wird das Nördlinger Impfzentrum langsam hochgefahren. Einfach in die Nürnberger Straße kommen und impfen lassen geht dann nicht mehr.

Von Verena Mörzl

Nach dem Sonderimpftermin am kommenden Samstag fährt das Nördlinger Impfzentrum ab nächster Woche langsam wieder hoch. „Wir werden ab kommenden Montag das Impfzentrum in Nördlingen wieder öffnen“, sagt BRK-Kreisgeschäftsführer Arthur Lettenbauer und ergänzt aber sofort: „Jetzt kommt das große Aber: Es wird kein offenes Impfen mehr geben.“ Impfungen von Montag bis Freitag seien ausschließlich nach Terminvergabe online (siehe Adresse am Ende des Textes) möglich. Auch im Donauwörther Impfzentrum werde dieses Vorgehen ab nächster Woche umgestellt.

