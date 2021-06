Nördlingen

06:00 Uhr

In Nördlingen entstehen jetzt jährlich bis zu 400 Millionen Knopf-Batterien

Plus Batterie-Hersteller Varta eröffnet seine neue Fabrik in Nördlingen. Die Erweiterung gilt als Beitrag, um die Batterietechnologie in Deutschland zu sichern.

Von Verena Mörzl

Gleich zweimal könnte man die Stadtmauer umrunden, würde man alle Knopfzellen-Batterien, die Varta künftig in Nördlingen produzieren will, hochkant aneinander reihen. Jährlich wären das etwa 400 Millionen Stück. Das neue Werk ist am Montag eröffnet worden und Firmenchef Herbert Schein schilderte nicht nur Produktionsdetails, sondern auch die Bedeutung für Deutschland als Standort für Batterie-Technologie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

