Nördlingen

vor 36 Min.

In Nördlingen gibt es ein Stabenfest "to go"

Der wichtigste Bestandteil der Aktion „Staben to go“: Stabenwürschtel, wenngleich hier in für Puristen bedenklicher Zusammenstellung: Senf ist verzichtbar, Ketchup geht gar nicht. Foto: Richard Lechner