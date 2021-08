In Nördlingen verschwindet eine Mülltonne spurlos

In Nördlingen wurde kürzlich eine Mülltonne entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Verschwunden ist eine Mülltonne in Nördlingen seit der letzten Entleerung am 16. August. Die betroffene Anwohnerin in der Doppelmayrstraße stellte das Abhandenkommen der Mülltonne am 23. August fest, wie die Polizei mitteilt. Da die Abfalltonne bislang nicht gefunden werden konnte, bittet die Polizei um Hinweise zu der Tat unter Telefon 09081/2956-0. (pm)

Lesen Sie dazu auch