In der Schranne werden Werke von Nördlinger Künstlern ausgestellt

Künstlerinnen und Künstler stellen in der Nördlinger Schranne ihre Werke aus. Bis wann die Ausstellung „Auf den Weg gebracht“ dort zu sehen ist.

Der Kunstverein Nördlingen feiert sein 20-jähriges Bestehen. Höhepunkt des Jubiläumsjahrs ist die Ausstellung „Auf den Weg gebracht“ in der Alten Schranne in Nördlingen mit Werken der Künstlerinnen und Künstler, die damals zu den Initiatoren des Projekts gehörten: Hans Engelhardt, Helga Hegendörfer, Christine Hubel, Hans-Jürgen Kintrup, Wolfgang Mussgnug, Helmut Ranftl, Marianne Ranftl, Herbert Schweda. Coronabedingt werden zur Vernissage nur 80 Personen anwesend sein können. Die Gründungsvorsitzende des Vereins, Dr. Sabine Heilig, wird in die Ausstellung einführen; mit Grußworten wird gerechnet.

Nördlingen: Ausstellung in der Schranne geht bis zum 19. September

Alle Kunstinteressierten sind eingeladen, vom 28. August an bis einschließlich 19. September jeweils an Freitagen von 15 bis 18 Uhr, an Samstagen und Sonntagen von 11 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt die Ausstellung zu besuchen. Öffentliche, kostenfreie Führungen – unter Wahrung der jeweils geltenden Hygieneregeln – sind vorgesehen für Freitag, 3. September, 18 Uhr, Donnerstag, 9. September, 20 Uhr und Mittwoch, 15. September, 19.30 Uhr. Gruppen ab einer Größe von zehn Personen können auch außerhalb dieser Öffnungszeiten durch die Ausstellung geführt werden. Voranmeldungen hierzu sind unter der E-Mail-Adresse kunstvereinnoerdlingen@web.de möglich.