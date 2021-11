Influencerin aus Nördlingen: „Niemand ist perfekt“

Plus Christina Saulich hat über 20.000 Follower auf Instagram. Die Mutter aus Nördlingen möchte mit den Vorurteilen gegenüber ihrem Beruf als Influencerin aufräumen.

Eigentlich ist die Zeit, in der eine Frau in Mutterschutz geht, eine arbeitsfreie Zeit. Als Christina Saulich aus Nördlingen ihre erste Tochter auf die Welt brachte und für Wochen daheim war, hat sie dabei einen anderen Beruf und eine neue Leidenschaft für sich entdeckt – auf der Social-Media-Plattform Instagram.