Ins Nördlinger Freibad dürfen wieder mehr Besucher

Plus Endlich sind im Nördlinger Freibad wieder alle Becken offen. Die Zahl der Gäste ist allerdings coronabedingt immer noch begrenzt.

Gut, es gab schon heißere Sommertage – und vielleicht traute mancher den Wolken am Himmel nicht ganz: Am vergangenen Samstag blieb die Freibad-Ampel auf der Homepage der Stadt Nördlingen auf grün. Vielleicht lag das auch daran, dass jetzt mehr Besucher ins Freibad dürfen als bisher.