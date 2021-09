Nördlingen

vor 51 Min.

Interkulturelle Wochen: Das ist in Nördlingen geboten

In Nördlingen fand die Eröffnung der Interkulturelle Tage statt. Unser Bild zeigt (von links) Birgit Huang, Birgit Langseder, Birgit Obermair, Ingrid Wörlen, Raimond Eberle, David Wittner, Gabi Burger und Johannes Beck. „Schülerinnen und Schüler arbeiten an einem Street-Art-Projekt, das mit seiner bunten Vielfalt und allen zeigt – offen geht.“

Plus In Nördlingen wurden die Interkulturellen Wochen eröffnet. Beiträge dafür leisten nicht nur das Riestheater und die St.-Salvator-Kirche. In Hainsfarth gibt es einen besonderen Vortrag.

Von Peter Urban

Im Rahmen der Fotoausstellungs-Präsentation zur Kunst- bzw. Street-Art-Aktion, die Mitte Juli die Nördlinger Innenstadt kurzzeitig in eine bunte Straßen-Galerie verwandelt hatte, fand im Hof der Stadtbibliothek die offizielle Eröffnung der diesjährigen Interkulturellen Wochen statt.

