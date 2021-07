Nördlingen

20.07.2021

Ist der Druck auf Varta-Mitarbeiter zu hoch?

Am Varta-Standort in Nördlingen arbeiten derzeit 922 Mitarbeiter, 60 davon sollen Firmenangaben zufolge als Leiharbeiter eingestellt sein. Zuletzt häuften sich Beschwerden über hohe Arbeitsbelastung. Der Konzern bezieht auf Anfrage unserer Redaktion Stellung.

Plus Mitarbeiter beschweren sich über Arbeitsbedingungen. Ähnliches berichtet die IG Metall. Das Fehlen eines Betriebsrats macht sich deutlich bemerkbar.

Von Verena Mörzl

Die Umsätze steigen, die Batterien werden effizienter: Überraschend kommt die Nachricht nicht, dass immer mehr Varta-Mitarbeiter und Ex-Beschäftigte über Arbeitsbelastungen und enormen Druck klagen. Fast 1000 Mitarbeiter sind inzwischen am Standort Nördlingen beschäftigt. Doch anders als bei den Nachbarn in Ellwangen gibt es in Nördlingen keinen Betriebsrat, der sich für die Arbeitnehmer stark machen könnte. Was berichten Mitarbeiter?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

