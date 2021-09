Nördlingen

11:45 Uhr

Ist der Verkehr im Egerviertel doch kein Problem?

Auf dem Gelände der früheren Ankerbrauerei soll das Egerviertel in Nördlingen entstehen. Doch der an der Baldinger Mauer entstehende Verkehr sorgte für Diskussionen, nun legte ein Planungsbüro Berechnungen vor.

Plus Ein Planungsbüro legt Berechnungen zum Autoverkehr im Egerviertel vor. Doch ein Aspekt fehlt darin. Auch über die Tiefgarage wird diskutiert.

Von Bernd Schied

Der Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates hat sich in seiner Sitzung am Dienstag mit dem Bebauungsplan für das neue Eger-Viertel befasst und dabei zwei „Knackpunkte“ näher beleuchtet. Am heutigen Donnerstag ist das Projekt Thema im Stadtrat, der über den Aufstellungs-, Billigungs- und Auslegungsbeschluss abstimmen soll. Einer der beiden großen Diskussionspunkte war der künftige Verkehr in und um das Eger-Viertel. Wie berichtet, hatten in der Vergangenheit verschiedene Stadträte Bedenken dahingehend geäußert, der tägliche Verkehr rund um das Areal könnte erhebliche Problem bereiten. Und dazu wurde eine Berechnung vorgelegt.

