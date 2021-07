Nördlingen

07.07.2021

JU montiert Pfandhalterungen, Stadt lässt sie sofort entfernen

Plus In einer heimlich geplanten Nacht- und Nebelaktion montieren Aktive der Jungen Union Pfandhalterungen an Mülleimern in der Innenstadt. Die Stadtverwaltung lässt sie wieder entfernen. Warum?

Von Verena Mörzl

Monatelang hat die Junge Union Nördlingen heimlich eine Art Pfand-Aufstand geplant. Eine Reimlinger Firma fertigte dazu eigens fünf Pfandflaschen-Halterungen im Wert von mehreren 100 Euro an. In einer Nacht- und Nebelaktion montierten einige JUler die Halterungen neben oder über Mülleimern. Sie hätten etwas Gutes bewirken wollen, sagen sie selbst. Doch die Stadt Nördlingen lässt die Halterungen wieder entfernen. Warum?

