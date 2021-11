Jackendieb stiehlt Mantel im Bädle in Nördlingen

Ein Mann lässt sein Jacke an der Bar der Nördlinger Disko "Badeanstalt" liegen und kann sie später nicht mehr finden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Eine unbekannte Person hat in der Nördlinger Disko "Badeanstalt" die Jacke eines Besuchers gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatte der 32-Jährige die Jacke am Sonntag zwischen 3 und 5 Uhr an der Bar abgelegt. Später fand er sie nicht mehr. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)