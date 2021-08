Jahrbuch sorgt für Mitglieder-Boom im Historischen Verein Nördlingen

Plus Trotz entfallener Veranstaltungen verzeichnet der Historische Verein Nördlingen einen Mitgliederzuwachs. Das sei laut der Schatzmeisterin auf etwas zurückzuführen.

Die Corona-Pandemie brachte es mit sich, dass die jährliche Mitgliederversammlung des Historischen Vereins für Nördlingen und das Ries von Februar in den Sommer hinein verschoben werden musste. Trotz der allgemeinen Einschränkungen durch die Pandemie blickte 1. Vorsitzende Andrea Kugler im Stadtmuseum Nördlingen auf eineinhalb zufriedenstellende Jahre zurück.