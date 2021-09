Jürgen Eichelmann ist Nördlingens neuer Stadtbaumeister

Plus Der Nördlinger Stadtrat entscheidet sich für Hochbauamtsleiter. Was Oberbürgermeister David Wittner zu der Personalie sagt.

Jürgen Eichelmann wird neuer Nördlinger Stadtbaumeister. Das hat der Stadtrat im nicht-öffentlichen Teil seiner jüngsten Sitzung entschieden. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigte Oberbürgermeister David Wittner. Eichelmann, bisher Leiter der Hochbauabteilung, tritt die Nachfolge von Hans-Georg Sigel an, der im Sommer nach elfjähriger Tätigkeit als Leiter des Stadtbauamtes nach Esslingen gewechselt ist, wo er zum neuen Baubürgermeister gewählt wurde.