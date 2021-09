Jugendliche erzählen von ihren "Besonderen Orten" in Nördlingen

Plus Aus der Perspektive junger Nördlinger gestaltet sich eine neue Audiotour mit 15 Anlaufpunkten in und um die Stadt. Wo die Orte mit den QR-Codes zu finden sind.

Das kleine silberne Tor bei den Sandsteinfiguren hinter der Reimlinger Mauer ist verschlossen. An der Wand links davon hängt ein sonnengelbes Schild mit einem QR-Code und einem Kopfhörer-Symbol. Das Handy gezückt, die Kamera auf den Code gerichtet, öffnet sich der Zugang zu einer Audioaufnahme. Eine weibliche Stimme beginnt zu erzählen, welche besondere Geschichte sich hinter dem kleinen unscheinbaren Tor verbirgt.