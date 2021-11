Jugendliche stehlen Parfüm und Schmuck

In einer Drogerie sind zwei Jugendliche beim Diebstahl beobachtet worden.

Zwei Jugendliche sind am Donnerstag gegen 18.30 Uhr beim Diebstahl in der Drogerie in der Löpsinger Straße in Nördlingen von einer Ladendetektivin beobachtet worden. Der 17-Jährige soll ein Parfüm im Wert von 86 Euro in seine Tasche gesteckt und eine 15-Jährige Schmuck im Wert von 22 Euro aus einer Verpackung genommen haben.

Beide wurden beim Verlassen der Drogerie aufgehalten und die Polizei wurde verständigt. Die Jugendlichen erhalten nun jeweils eine Strafanzeige. (pm)