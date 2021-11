Jugendlicher klaut Parfüm in Nördlinger Drogeriemarkt

In einem Drogeriemarkt in Nördlingen wird ein Jugendlicher dabei erwischt, wie er ein Parfüm stiehlt. Bei einer Durchsuchung finden die Polizisten nicht nur das Parfüm.

Ein 15-Jähriger hat in Nördlingen ein Parfüm gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, fiel einer Ladendetektivin in einem Drogeriemarkt am Mittwochnachmittag ein Jugendlicher auf. Dieser entfernte das Sicherheitsetikett an einem knapp 100 Euro teurem Parfüm und steckte es anschließend in seine Tasche.

15-Jähriger hat ein Teppichmesser dabei

Bevor er das Geschäft verlassen konnte, hielt die Ladendetektivin ihn auf und verständigte die Polizei. Bei einer Durchsuchung wurde ein Teppichmesser bei dem 15-Jährigem gefunden. Er erhält eine Strafanzeige wegen Diebstahl mit Waffen. (pm)