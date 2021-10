Junge Frau verletzt: Unbekannter schlägt ihr Flasche auf den Kopf

Zwei Gruppen geraten bei einer Party in Nördlingen aneinander. Dabei wird eine junge Frau so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden muss.

Zwei Gruppen junger Männer sind in Nördlingen aneinandergeraten. Der Grund dafür ist laut Polizeibericht unbekannt, eine junge Frau wurde dabei verletzt.

Wie die Beamten mitteilen, gab es am "Reitersteg" eine Party. Dort gerieten die Männer in Streit. Eine 20-Jährige aus dem Nordries wollte durch die beiden Gruppen durchgehen. Dabei erhielt sie am Sonntag, gegen 2.20 Uhr, einen Schlag mit einer Flasche auf den Kopf.

Die junge Frau erlitt eine Platzwunde und musste im Krankenhaus Nördlingen behandelt werden. Der Täter konnte flüchten. Er soll auffällig klein sein, hat eine kräftige Gestalt und dunkle Haare. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon 09081/29560. (pm)