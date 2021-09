Junger FDP-Kandidat schafft es über Zweitstimmen in den Bundestag

Plus Kreisvorsitzende der FDP im Wahlkreis Donau-Ries sind zufrieden. Der Zweitstimmenkandidat für Nordschwaben, Maximilian Funke-Kaiser, schafft es über die Liste in den Bundestag.

Große Zufriedenheit über das Abschneiden bei der Bundestagswahl herrscht bei der FDP in Nordschwaben. Die Kreisvorsitzenden in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen, Dr. Mark Tanner und Alois Jäger, attestierten vor allem ihrem Direktkandidaten Marcus Schürdt einen engagierten Wahlkampf und ein gutes Ergebnis. Dieser kam bei den Erststimmen auf 6,4 Prozent. Bei den Zweistimmen erreichte die FDP zehn Prozent. Beide Kreisvorsitzenden richten den Blick jetzt auf die Landtagswahlen im Herbst 2023.