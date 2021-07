Nördlingen

06:00 Uhr

Juze Nördlingen feiert Jubiläum mit einem Biergarten-Fest

Plus 1981 zog das Jugendzentrum Nördlingen in die Lerchenstraße. Um das Jubiläum zu feiern, organisiert der Verein am Wochenende ein Biergarten-Fest.

Von Lisa Gilz

Jugendliche wollen unter Gleichgesinnten sein. Menschen treffen, die verstehen, was sie gerade durchmachen und was sie bewegt. Ob sie das Bedürfnis nun im Fußball- oder Musikverein ausleben, beim Feiern oder wenn sie sich mit Freunden treffen. Das Jugendzentrum Nördlingen hat sich zur Aufgabe gemacht, einen solchen Ort für Gleichaltrige zur Verfügung zu stellen und durch Veranstaltungen Raum für junge Menschen zu schaffen. Die Organisation blickt auf 40 Jahre zurück, in denen sie in der Lerchenstraße 1 bestehen. Zu dem Anlass organisieren sie am Wochenende ein Biergarten-Fest.

