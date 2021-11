KTV Ries kann die Weichen für eine Top-Platzierung stellen

Plus Am vorletzten Wettkampftag der Saison 2021 trifft die KTV Ries aus Nördlingen auf Exquisa Oberbayern. Warum die Rieser das Duell nicht unterschätzen dürfen.

Zum letzten Auswärtswettkampf der diesjährigen Saison geht es für die Turner der KTV Ries am heutigen Samstag nach Unterhaching. Gegen den Tabellennachbarn Exquisa Oberbayern steht ein spannendes Duell bevor, das einen erheblichen Einfluss auf die finale Platzierung der Rieser haben dürfte.