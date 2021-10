Kann der TSV gegen ein Top-Team gewinnen?

Plus Die Bilanz gegen die besten Sechs der Liga ist für Nördlingen ernüchternd. Gegen den TSV Gilching-Argelsried kann sich das Team beweisen.

Nach dem SC Ichenhausen (1:1) und dem 1. FC Sonthofen (2:4) wartet am heutigen Samstag (15.30 Uhr, Gerd-Müller-Stadion) mit dem Tabellenzweiten TSV Gilching-Argelsried die nächste Prüfung auf den TSV Nördlingen. Mit einem Sieg könnten die Rieser mit den Oberbayern gleichziehen. Doch mit dem Gewinnen waren die Gastgeber in den vergangenen drei Spielen eher zurückhaltend. Sollte auch gegen die Mannschaft aus dem Landkreis Starnberg kein Sieg gelingen, dann hätte der TSV gegen keine der ersten sechs Mannschaften der Landesliga Südwest einen Dreier geholt. Und nach einer kurzen schlechten Phase sind die Gäste im Aufwind.